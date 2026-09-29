تحرير 315 مخالفة وضبط 720 لترًا من المواد البترولية و10 شكائر سماد في المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، للتأكد من جودة السلع وتوافرها، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية والاتجار بها، واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية، برئاسة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 315 مخالفة ومحضرًا، وضبط كميات من السلع والمواد البترولية والأسمدة المدعمة قبل التصرف فيها بطرق غير قانونية، من بينها 10 شكائر سماد مدعم تم التحفظ عليها قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 150 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 31 محضرًا، شملت 9 محاضر لسلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 1.45 طن سكر، و750 كجم دقيق أبيض حر، و4,800 كيس إندومي، وطن من النخالة الخشنة، و100 كجم أرز، إلى جانب كميات من السجائر، وتحرير 16 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير 3 محاضر، من بينها محضران لإدارة محطات وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، وضبط 720 لترًا من المواد البترولية داخل جراكن، قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، بواقع 15 جركن بنزين 92، و11 جركن بنزين 80، و10 جراكن سولار.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 130 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة