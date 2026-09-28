إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالطماطم بصحراوي ملوي في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، اليوم الاثنين، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمحصول الطماطم، مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وإصابة مستقليها.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة قائد السيارة وشخص آخر، إثر انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة، كما أنقلبت حمولة الطماطم بالطريق

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق