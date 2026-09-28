في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على جثة شاب مجهول الهوية، بمنطقة حي جنوب مدينة المنيا، في ظروف غامضة ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في منطقة حي جنوب مدينة المنيا ، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية المتوفى والوقوف على ملابسات الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، مع انتظار التقرير الطبي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

