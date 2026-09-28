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كوريا الجنوبية تستدعى القائم بالأعمال الأوكراني عقب إفصاح كييف عن نقل أسيرين إلى سول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تستدعى القائم بالأعمال الأوكراني عقب إفصاح كييف عن نقل أسيرين إلى سول

الأعمال الأوكراني
الأعمال الأوكراني
أ ش أ

استدعت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال الأوكراني لديها، للتعبير عن موقفها الصارم إزاء كشف كييف عن نقل أسيرين كوريين شماليين إلى سول.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) ، أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك يون-جو استدعى اليوم القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأوكرانية في سول أندري فيشكين، بشأن إفصاح أوكرانيا بشكل أحادي الجانب عن عملية نقل أسيري حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على الرغم من اتفاق عدم الإفصاح عن الأمر بين سول وكييف.

وأعرب بارك عن أسفه الشديد إزاء نفي مساعد الرئيس الأوكراني بوجود اتفاق بين سول وكييف بالحفاظ على سرية هذا الأمر؛ إذ أكد أن هذا النفي يضر ضررا شديدا بالثقة بين حكومتي البلدين، ويؤثر سلبا على العلاقات الودية الثنائية.

ودعا النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، الحكومة الأوكرانية إلى تقديم اعتذار رسمي وتفسير للمسألة واتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرارها.

كوريا الجنوبية هيئة الإذاعة الكورية أندري فيشكين

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