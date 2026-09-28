سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة

بدأ اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» لجميع المواطنين، ضمن الطرح الخاص بشقق الإيجار 2026، ويستمر الحجز حتى 28 أكتوبر المقبل، ويضم الطرح 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا وفق الضوابط والمواعيد المحددة في كراسة الشروط.

متى يبدأ حجز شقق سكن لكل المصريين 9؟

يستمر التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» حتى 28 أكتوبر المقبل، ويكون الحجز إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لذلك، وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة في كراسة الشروط.

ويأتي طرح الوحدات الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، التي يشارك فيها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويشمل الطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

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كم عدد شقق سكن لكل المصريين 9 المطروحة؟

يتضمن الطرح الحالي 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة بين وحدات سكنية داخل المحافظات، ووحدات في المدن الجديدة، إلى جانب وحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ويستهدف الطرح المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار، مع إتاحة التقديم لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوو الهمم، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في الإعلان.

ما الحد الأدنى والأقصى لدخل المتقدم في سكن لكل المصريين 9؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شرائح الدخل المسموح لها بالتقديم على شقق الإيجار، مع اختلاف الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للأسرة بحسب موقع الوحدة السكنية.

وبالنسبة للوحدات المطروحة داخل المحافظات، يبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للأسرة من 5 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى 16 ألف جنيه شهريًا.

أما الوحدات الموجودة داخل المدن الجديدة، فيبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للأسرة من 8 آلاف جنيه، ويصل الحد الأقصى إلى 16 ألف جنيه شهريًا.

وبذلك يرتبط الحد الأدنى المطلوب للدخل بموقع الوحدة السكنية، في حين يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة 16 ألف جنيه، وفق البيانات المنشورة بشأن الطرح الحالي.

ما شروط حجز شقق الإيجار 2026؟

تتضمن شروط التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لدى المتقدم، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

وتشمل الشروط كذلك أن تنطبق على المتقدم الحالات الاجتماعية المحددة في كراسة الشروط، ومنها المتزوج الذي يعول أو لا يعول، والأرملة التي تعول، والمطلقة التي تعول.

ويلتزم المتقدم أيضًا بتقديم المستندات المطلوبة كاملة وبصورة واضحة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للحجز، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم وفقًا لما ورد في كراسة الشروط.

ويشترط كذلك سداد مبلغ التأمين المحدد، إلى جانب مصاريف البريد المقررة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الضوابط المنظمة للتقديم على وحدات الإيجار المطروحة في إعلان «سكن لكل المصريين 9».

ما المستندات المطلوبة للتقديم على سكن لكل المصريين 9؟

يتطلب التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» تجهيز عدد من المستندات والوثائق المطلوبة، بحيث يتم رفعها بصورة واضحة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للتقديم.

وتشمل المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة، إلى جانب قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة بحسب الحالة الاجتماعية.

كما تشمل الأوراق المطلوبة مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

ويحتاج المتقدم كذلك إلى إيصال شراء كراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

ومن بين المستندات المطلوبة أيضًا إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، سواء كان كهرباء أو غازًا أو مياه.

كيف يستعد المتقدم لحجز شقق سكن لكل المصريين 9؟

يحتاج الراغب في التقديم إلى مراجعة شروط الإعلان وكراسة الشروط قبل استكمال إجراءات الحجز، والتأكد من انطباق ضوابط الدخل والسن والحالة الاجتماعية عليه.

كما يجب تجهيز المستندات المطلوبة بصورة واضحة، ومراجعة البيانات قبل رفعها إلكترونيًا، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم وسداد المبالغ المطلوبة وفق الإجراءات المعلنة.

وبدء التقديم لجميع المواطنين اليوم 28 سبتمبر 2026 يجعل متابعة إجراءات الحجز والالتزام بالموعد النهائي في 28 أكتوبر المقبل من أهم الخطوات أمام الراغبين في الاستفادة من وحدات الطرح الحالي.

ما أبرز بيانات سكن لكل المصريين 9 التي يبحث عنها المواطنون؟

تتركز أهم بيانات الطرح الحالي حول موعد التقديم، وعدد الوحدات السكنية، ونظام الإيجار، والحد الأدنى والأقصى للدخل، وشروط السن والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام عملية الحجز.

ويضم الإعلان 15 ألف وحدة سكنية، مع اختلاف الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للأسرة بحسب موقع الوحدة، إذ يبدأ من 5 آلاف جنيه للوحدات المطروحة داخل المحافظات، ومن 8 آلاف جنيه للوحدات الموجودة داخل المدن الجديدة، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16 ألف جنيه شهريًا.

وبذلك تمثل معرفة شروط الدخل والمستندات المطلوبة وموعد انتهاء التقديم العناصر الأساسية التي يحتاج إليها المواطن قبل استكمال إجراءات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار 2026.