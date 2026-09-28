يوفنتوس يعلن عودة الحارس البرازيلي نيتو بعقد حتى 2027

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، عودة الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو إلى صفوف الفريق، بعد سنوات من رحيله عن النادي، حيث وقع عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2027.

ويعود نيتو، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى صفوف «السيدة العجوز» بعد تجربة احترافية طويلة خارج إيطاليا، ليبدأ فصلًا جديدًا مع النادي الذي سبق له الدفاع عن ألوانه بين عامي 2015 و2017.

نيتو يعود إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات

وخلال فترته الأولى مع يوفنتوس، شارك الحارس البرازيلي في 22 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين، إلى جانب الفوز بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.

ورحل نيتو عن يوفنتوس في صيف 2017، ليبدأ بعدها رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية.

مسيرة نيتو بعد الرحيل عن يوفنتوس

خاض الحارس البرازيلي تجربة في الدوري الإسباني استمرت 5 سنوات، حيث ارتدى قميصي فالنسيا وبرشلونة، قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب ضمن صفوف بورنموث وأرسنال.

وعاد نيتو إلى البرازيل خلال الموسم الماضي، حيث دافع عن ألوان بوتافوجو، قبل أن يقرر العودة مجددًا إلى يوفنتوس.

ويعتمد يوفنتوس على خبرات نيتو الطويلة في الملاعب الإيطالية والأوروبية، أملاً في أن يمثل إضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع معرفته السابقة بأجواء النادي والمنافسات الأوروبية.