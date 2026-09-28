قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
نائب بالكونغو: منتدى مصر للتعدين يسهم في دعم التكامل الإفريقي
«البترول»: خطة لمسح مصر جويًا وإعداد خريطة شاملة للخامات والمعادن
وزير المالية: توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية يدعم خفض تكلفة التمويل
أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي
تقرير بريطاني: لا متفجرات قابلة للاستخدام في سيارات المشتبه بمحاولتهم الهجوم على قاعدة فيرفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن محسب: ظاهرة تشوه الشوارع بالسيارات المهملة تحتاج تدخلًا حكوميًا

أيمن محسب: ظاهرة تشوه الشوارع بالسيارات المهملة تحتاج تدخلًا حكوميًا
أيمن محسب: ظاهرة تشوه الشوارع بالسيارات المهملة تحتاج تدخلًا حكوميًا
شيماء جمال

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة انتشار السيارات المهملة والمتروكة في شوارع مصر منتشرة في كل المحافظات، إذ توجد سيارات مركونة منذ سنوات، وبعضها قد يكون مرتبطًا بجرائم أو سرقات وتم إلقاؤه في مكان ما.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" أنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول هذه الظاهرة، وطالب بضرورة حصر هذه السيارات وتسجيل بياناتها في إدارة المرور، وتفعيل قانون التصرف في السيارات المهملة.

وأشار إلى أن قانون التنمية المحلية المعدل يتيح للمحليات التصرف في السيارات المهملة، وأن المادة 65 المعدلة تمنح الحق في إنذار صاحب السيارة لمدة شهرين، وفي حال عدم الاستجابة يتم بيعها بالمزاد.

ظاهرة تشوه الشوارع الشوارع تشوه الشوارع مجلس النواب السيارات المهملة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة: مصر تسستقبل 20 مليون سائح هذا العام

نقابة الصحفيين

فتح باب الاشتراك من جديد في الفريق المسرحي لأبناء الصحفيين

وزير التعليم العالي

بحوث الإلكترونيات يشارك في ملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

بالصور

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد