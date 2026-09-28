أيمن محسب: ظاهرة تشوه الشوارع بالسيارات المهملة تحتاج تدخلًا حكوميًا

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة انتشار السيارات المهملة والمتروكة في شوارع مصر منتشرة في كل المحافظات، إذ توجد سيارات مركونة منذ سنوات، وبعضها قد يكون مرتبطًا بجرائم أو سرقات وتم إلقاؤه في مكان ما.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" أنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول هذه الظاهرة، وطالب بضرورة حصر هذه السيارات وتسجيل بياناتها في إدارة المرور، وتفعيل قانون التصرف في السيارات المهملة.

وأشار إلى أن قانون التنمية المحلية المعدل يتيح للمحليات التصرف في السيارات المهملة، وأن المادة 65 المعدلة تمنح الحق في إنذار صاحب السيارة لمدة شهرين، وفي حال عدم الاستجابة يتم بيعها بالمزاد.