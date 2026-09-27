رفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين في العجوزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

حيث تم تنفيذ حملة كلبشة للسيارات المخالفة أمام مسجد المغفرة بشارع 26 يوليو لرفع مظاهر الانتظار المخالف والتعديات على الطريق العام.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكثفة بقطاع أرض اللواء، إلى جانب تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقطاع المهندسين لرفع كافة الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وتأتي الحملات في إطار المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.