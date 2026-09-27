إطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" بمدارس الجيزة لتوعية الطلاب وتدريبهم على الزراعة بطرق علمية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات التوعية البيئية داخل المدارس، والتعريف بأهمية الزراعة والتشجير وفق أسس علمية مدروسة، شهدت محافظة الجيزة انطلاق فاعليات ميدانية لتعزيز البيئة التعليمية والارتقاء بالمظهر الحضاري والجودة البصرية.

وفي هذا السياق، وجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتوسع في تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" وحملات التوعية البيئية داخل المدارس، مع التركيز على التدريب العملي للطلاب والطالبات على زراعة النباتات والأشجار والعناية بها، للنهوض بالوعي البيئي لدى النشء وتحسين جودة الحياة بالمدارس.

وأكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أنه تم تنفيذ إحدى فاعليات المبادرة بمدرسة "طه حسين" التابعة لحي العمرانية؛ حيث تولى المهندس أحمد جمال، مدير حدائق العمرانية، تقديم تدريب عملي للطالبات شمل طرق زراعة النباتات والأشجار والأساليب الصحيحة لرعايتها وصيانتها الدوريّة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تضافر المساعي بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني وهيئة النظافة والتجميل لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة، ولتحسين الرؤية البصرية والحفاظ على اللمسة الجمالية والحضارية بنطاق أحياء محافظة الجيزة.