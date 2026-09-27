نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال ربط مشروع الصرف الصحي لقريتي منيل شيحة وطموه بمجمع أبو النمرس

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

حيث تابع الشهابي؛ ميدانيًا أعمال ربط مشروع الصرف الصحي لقريتي منيل شيحة وطموه بمجمع أبو النمرس الرئيسي وخط الصرف الصحي بالشلايش بمدينة أبو النمرس، تمهيدًا لتشغيل وتفعيل خدمة الصرف الصحي بقريتي منيل شيحة وطموه خلال الفترة القادمة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال المشروع، مؤكدًا أن الأعمال الجارية تهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لقريتي منيل شيحة وطموه وربطهما بالشبكة الرئيسية، حيث تأتي الأعمال ضمن خطة المحافظة للانتهاء من مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب أعمال التطوير والرصف بطريق السقارية، بدايةً من كوبري الملاه حتى منطقة بحارة المنوات، بطول ٣,٥ كم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة أبو النمرس، ووجه النائب بالالتزام بأعلى معايير الجودة خلال تنفيذ أعمال الرصف.

رافق نائب المحافظ خلا الجولة، محمود شنب، رئيس مركز أبو النمرس، وخالد عبد الهادي، المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي صلاح الدين، المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو الشركة المصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.