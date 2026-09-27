محافظ الجيزة يبحث مطالب وشكاوى المواطنين ويسلم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري مع المواطنين لمناقشة مطالبهم والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات الخدمية والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم عن قرب.

وفي لفتة تعكس حرص محافظة الجيزة على دعم وتمكين أبنائها من ذوي الهمم حرص الدكتور أحمد الأنصاري خلال اللقاء على تسليم عقود عمل لكل من أحمد حمدي علي أبو طالب، من أبناء أطفيح، ومحمد فكري جبر عبد العظيم، من أبناء أطفيح، وعبد الله إبراهيم مصطفى إبراهيم من أبناء العمرانية للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة بما يسهم في توفير فرص عمل ملائمة وفتح آفاق أكبر أمام ذوي الهمم للاندماج في سوق العمل.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى إحدى المواطنات المقيمة في شارع الأمراء – التعاون – فيصل بشأن تضررها من بناء عقار مخالف وإقامة بروز في المبنى بشكل مخالف وإغلاق المنافذ.

وعلى الفور وجّه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقار وسرعة التعامل مع شكوي المواطن .

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين المقيمين بمنشأة القناطر، بشأن تضرره من قيام المشكو في حقها بأعمال بناء مخالفة بشارع محطة المياه.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بوقف الأعمال ورصد المخالفات بالكامل وإزالة أي جزء مخالف للرخصة.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين المقيمين في منطقة طناش – الوراق، بشأن تضرره من الجار لتعديه على خط التنظيم.

وكلف محافظ الجيزة بإعداد خطاب إلى جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان لمراجعة رخصة البناء الخاصة بالعقار المشكو في حقه وأتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوي.