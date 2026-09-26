محافظ الجيزة: استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات والتعديات بمحيط نفق إمبابة

تابع محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم السبت، جهود حي إمبابة في إعادة الانضباط بمحيط نفق إمبابة ومنطقة التبليطة عقب رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات الواقعة من بعض المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام بما أسهم في استعادة الانضباط بالمنطقة وتحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة -وفق بيان المحافظة- باستمرار المتابعة الميدانية للمنطقة مع تكليف ورديات ثابتة من إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وضمان عدم عودة الإشغالات أو التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما كلف بتوجيه أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات والحدود المخصصة لمحالهم وعدم استغلال الطريق العام أو التعدي على حرم الشارع بما يضمن الحفاظ على ما تم تحقيقه من انضباط وسيولة مرورية بالمنطقة.

بدوره، أوضح باسم حمدي رئيس حي إمبابة، أن المنطقة شهدت تحسنًا ملحوظًا في حركة السيارات والمشاة عقب إزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام مستخدميه، بما انعكس بصورة إيجابية على حركة المرور والمظهر الحضاري للمنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة الانضباط ورفع الإشغالات نالت إشادة واسعة من المواطنين.