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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى المحلة العام تحقق إنجازًا جراحيًا باستئصال ورم بالغدة النخامية لطفل11 عامًا

جراحة المخ والأعصاب
جراحة المخ والأعصاب
الغربية أحمد علي

نجح الفريق الطبي بمستشفى المحلة العام في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالغدة النخامية لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وذلك في تدخل جراحي بالغ الدقة ، يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة بوزاره الصحه والسكان والمستشفيات التابعه لها .

توجيهات صحة الغربية 

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.

إجراء جراحة 

وقد تم إجراء الجراحة عن طريق الأنف باستخدام الميكروسكوب الجراحي ، بالتنسيق مع اطباء الأنف والأذن والحنجرة ، وذلك لتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للطفل.

وجهت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والفرق المعاونة ، تقديرًا لما بذلوه من جهد وكفاءة ومهنية عالية برئاسة الدكتور محمد سعد الفقي رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور أشرف عامر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة والفريق الطبي المعاون لهم تحت إشراف ومتابعه ، الدكتورة مروه عبدالفتاح مدير عام الطب العلاجي بالمديرية ، والدكتور  محمد عبد السميع مدير مستشفى المحلة العام.

إنقاذ حياة المصاب 

وأكدت الدكتورة رشا أن هذا النجاح ، يعكس ما تمتلكه مديرية الصحة بالغربية من كوادر طبية متميزة مشيدةً بروح التعاون والتكامل التي أظهرها الفريق الطبي خلال إجراء الجراحة.

اخبار محافظة الغربية صحة الغربية إنقاذ حياة المصاب مستشفي المحلة العام

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