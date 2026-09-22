محمد باهي عن قرارات مباراة طنطا والنصر: لجنة المسابقات تعتمد على تقرير المراقب.. والفيديوهات تُحال إلى لجنة الانضباط

أكد الناقد الرياضي محمد باهي أن لجنة المسابقات تجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة تقارير مراقبي المباريات، موضحًا آلية التعامل مع التقارير والفيديوهات المتعلقة بالأحداث التي تقع خلال المباريات وبعدها.

لجنة المسابقات

وقال باهي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": “لجنة المسابقات تجتمع كل أسبوع وتناقش تقرير المراقبين عن كل مباراة، وفي حالة وجود فيديوهات مع التقرير، وأنا شوفت المراقب في مباراة طنطا والنصر كان بيصور بالموبايل، وده بيساعده عنده في كتابة التقرير.”

وأضاف: “لجنة المسابقات بتاخد بالتقرير فقط، والفيديوهات بتتحول للجنة الانضباط، ومعنى صدور اسم مدرب الحراس فقط يؤكد أنه الاسم الموجود في تقرير المباراة.”

وتابع: “الحكم بعد المباراة يغادر أرضية الملعب، وغير مسؤول عن أي شيء يحدث عقب المباراة، إلا إذا رأى بعينه شيئًا أثناء مغادرته الملعب.”

وأكمل: “دوري القسم الثالث قوي جدًا جدًا، والمجموعة الأولى هناك 8 فرق كانت بتلعب في دوري الممتاز «ب»، والتحرير بأسوان لعب كتير وعنده خبرات في الممتاز، ويضم لاعبين مميزين.”