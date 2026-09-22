بعد رحيله.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مستحقات صفقة بيزيرا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن وصول الدفعة الأولى من مستحقات نادي الزمالك الخاصة بصفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وصول الدفعة الأولى من مستحقات بيع بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي البالغة 3 ملايين دولار».

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق بشأن انتقال بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي، في إطار استعدادات النادي للموسم الجديد، على أن يحصل الفريق الأبيض على مستحقاته المالية وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويأتي وصول الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ليعزز موقف الزمالك المالي، في ظل سعي إدارة النادي للوفاء بالتزاماتها المالية خلال الفترة الحالية.