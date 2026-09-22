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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ زراعة: زيادة كفاءة استخدام وحدة الأرض أهم من المساحة

أستاذ زراعة: زيادة كفاءة استخدام وحدة الأرض أهم من مجرد زيادة المساحة
أستاذ زراعة: زيادة كفاءة استخدام وحدة الأرض أهم من مجرد زيادة المساحة
شيماء جمال

قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن التوسع في المساحة الزراعية لا يعني فقط زيادة المساحات، ولكن هناك ما يسمى بالتوسع الرأسي، موضحًا أن هناك فرقًا بين المساحة وزيادة إنتاجية وحدة الأرض.

وأضاف خلال برنامج الاقتصاد 24 عبر الأولى، أن زيادة كفاءة استخدام وحدة الأرض أهم من مجرد زيادة المساحة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من نفس قطعة الأرض بصورة أكبر من خلال التوسع الرأسي، باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمعتمدة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التوسع الرأسي يعني زيادة الإنتاج من نفس المساحة، موضحًا أن المساحة يمكن أن تظل كما هي، ولكن باستخدام التكنولوجيا يمكن زراعة نفس المساحة بطريقة مختلفة ترفع الإنتاجية.

وأشار إلى أن التوسع الأفقي في المساحة الزراعية بدأ من 8.4 مليون فدان، ووصل حاليًا إلى ما يقارب 11 مليون فدان في نهاية عام 2023 وحتى عام 2026، موضحًا أنه تمت إضافة حوالي 2.63 مليون فدان.

وأكد أن التوسع الرأسي ظهر بصورة واضحة في متوسط إنتاجية الفدان، موضحًا أن متوسط الإنتاجية كان في السابق لا يتعدى من 8 إلى 10 أردب، بينما وصل حاليًا متوسط إنتاجية الفدان إلى حوالي 20 أردبًا.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاجية من 10 أردب إلى نحو 20 أردبًا جاءت نتيجة التوسع الرأسي، واستخدام التقاوي المعتمدة، وتنوع الأعشاب وتأثيراتها في مجال الفن الجديد للإرشاد الزراعي، وكل ما يتعلق بما يسمى الزراعة الحديثة أو الزراعة الذكية.

المساحة الزراعية التوسع في المساحة الزراعي الزراعة الأرض التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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