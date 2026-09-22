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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحول جذري بالقطاع الزراعي ومشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي وتطوير.. د. إبراهيم درويش يكشف التفاصيل

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي
شيماء جمال

قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة في المنوفية، إن ما تحقق في القطاع الزراعي من إنجازات لم يكن مجرد كلمات تقال، وإنما جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة استطاعت أن تحقق هذه الإنجازات، منوها أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في المنظومة الزراعية.

وأضاف خلال برنامج الاقتصاد 24 عبر القناة الأولى، أن حجم المساحة المزروعة في الدولة المصرية كان في عام 2014 حوالي 8.4 مليون فدان تقريبًا، وبعد حوالي 14 سنة من الجهد والعرق تم إضافة 2.63 مليون فدان، مع استهداف إضافة 4.5 ملايين فدان.

وأشار إلى أن هذه الجهود ليست مجرد كلمات تقال، ولكنها استراتيجية وبنية تحتية قوية، فالدولة تسعى إلى توفير النقل والمواصلات والبنية الأساسية والكهرباء وكل اللوجستيات حتى تتحول الأرض من أرض صحراوية جرداء إلى أرض صالحة للزراعة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية عندما قامت بالتوسع الأفقي لم تعمل في مكان واحد، ولكنها وزعت جهود التنمية على سائر الجمهورية، بحيث يكون لكل مكان نصيب من جهود التنمية، موضحًا أن هناك اهتمامًا بكل المناطق.

وتابع أن مشروع الريف المصري، الذي يستهدف مليون فدان، موزع على ثماني محافظات ومن أكثر من منطقة، وبالتالي يغطي تمام المحافظات، إلى جانب مشروع توشكى الخير الذي يقدر بنحو مليون فدان، وتم استصلاح وزراعة 600 ألف فدان منه.

وبين أن هذه المشروعات القومية كانت الأساس في التوسع في المساحة الزراعية، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي تم التوسع في المساحة الزراعية بما يقرب من 6.7 ألف فدان، وهو ما انعكس على الإنتاجية وزيادة التوريد.

القطاع الزراعي الريف الاكتفاء الذاتي استصلاح الأراضي مشروع توشكى

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