محمد العرابي: ما تحقق في الفرافرة ليس مجرد مشروع زراعي.. وإنما مجتمع يمكن أن يصنع حضارة للأجيال القادمة

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، بما شاهده خلال زيارته إلى منطقة الفرافرة ضمن وفد من المستثمرين المصريين، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس تجربة تنموية تتجاوز فكرة استصلاح وزراعة الأراضي إلى بناء مجتمع متكامل يمكن أن يمتد أثره إلى أجيال مقبلة.

استكمال التجربة وتحقيق المزيد من النجاح

وأوضح العرابي، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة والناس، أن بُعد المنطقة عن الكتل العمرانية لم يكن عائقًا أمام القائمين على المشروع، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال الزيارة من جدية وإصرار وحسن إدارة يؤكد وجود رغبة حقيقية في استكمال التجربة وتحقيق المزيد من النجاح.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن الزيارة جاءت أيضًا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الفرافرة، لافتًا إلى أن عددًا من المستثمرين المصريين قد يفكرون في الدخول بهذا المجال بعد الاطلاع على النتائج التي تحققت بالفعل على أرض الواقع.

جذب مستثمرين مصريين

ولفت إلى أن التجربة نجحت كذلك في جذب مستثمرين مصريين مقيمين بالخارج، معتبرًا أن وجودهم داخل المشروع يمثل خطوة مهمة، وداعيًا المصريين بالخارج إلى زيارة المنطقة والتعرف بأنفسهم على الإمكانات والفرص الاستثمارية الموجودة بها.

وفي سياق متصل، أعرب محمد العرابي عن أمله في أن تشهد المنطقة مستقبلًا إنشاء جامعة متخصصة ترتبط طبيعتها بالدراسة والواقع البيئي للفرافرة، بما يضيف بُعدًا علميًا إلى التجربة التنموية القائمة.

إصرار وجدية في العمل وإدارة للمشروع

وأكد وزير الخارجية الأسبق ثقته في قدرة القائمين على المشروع على مواصلة ما تحقق، مستندًا إلى ما شاهده خلال الزيارة من إصرار وجدية في العمل وإدارة للمشروع، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يمكن أن يرسخ تجربة ممتدة للأجيال القادمة.