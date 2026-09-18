مانشستر سيتي يكتسح نورويتش بخماسية ويتأهل في كأس الرابطة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعتهما الخميس، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ونورويتش

وافتتح فلويد سامبا التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 29، خلال مشاركته الأساسية الأولى مع الفريق، قبل أن يضيف ريان شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز ألان تقدم مانشستر سيتي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 48، ثم عاد فلويد سامبا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 54، محققًا ثنائيته الشخصية خلال اللقاء.

واختتم ريان ماكآيدو خماسية مانشستر سيتي في الدقيقة 90، ليحسم الفريق تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس الرابطة.

وشهدت المباراة اعتماد مانشستر سيتي على عدد من العناصر الشابة، في ظل حصول بعض نجوم الفريق على الراحة، وفي مقدمتهم النرويجي إيرلينج هالاند، وروبن دياز، ويوشكو جفارديول.

كما ضمت قائمة الفريق الثنائي ريان ماكآيدو وكادن برايثويت، إلى جانب فلويد سامبا، الذي سجل هدفين خلال المواجهة.

وواصل مانشستر سيتي نتائجه الإيجابية، بعدما دخل اللقاء عقب تحقيقه الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، ليحجز مقعده في الدور المقبل من كأس الرابطة.

ويطمح الفريق السماوي إلى مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب، بعدما توج بالبطولة 9 مرات في تاريخه.

مشوار مانشستر سيتي ونورويتش

ويقدم مانشستر سيتي بداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع 12 نقطة من أول 4 جولات، قبل أن يفتتح مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد.

في المقابل، كان نورويتش سيتي يأمل في تحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض، بعدما تأهل إلى الدور الثالث عقب الفوز على إم كيه دونز بنتيجة 4-1، ثم تجاوز كارديف سيتي بنتيجة 2-1.

ويحتل نورويتش المركز الثاني عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات مقابل 4 هزائم خلال أول 7 مباريات، قبل خسارته أمام ميدلزبره بنتيجة 4-3 في الجولة الماضية.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونورويتش

وتفوق مانشستر سيتي تاريخيًا في مواجهاته أمام نورويتش، بعدما التقى الفريقان في 72 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها السيتي 39 انتصارًا، مقابل 23 تعادلًا و10 هزائم.

كما فاز مانشستر سيتي في آخر 3 مواجهات أمام نورويتش، دون أن تستقبل شباكه أي أهداف، بينما سجل لاعبوه 14 هدفًا.