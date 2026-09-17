مواصفات إكس بنج بي7 موديل 2027 الجديدة

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكس بنج بي7 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكس بنج بي7 موديل 2027 ، وتنتمي بنج بي7 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات اكس بنج بي7 موديل 2027

زودت سيارة اكس بنج بي7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

اكس بنج بي7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اكس بنج بي7 موديل 2027 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers .

وسائل الأمان بـ اكس بنج بي7 موديل 2027

اكس بنج بي7 موديل 2027

تمتلك سيارة اكس بنج بي7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

محرك اكس بنج بي7 موديل 2027

اكس بنج بي7 موديل 2027

تحصل سيارة اكس بنج بي7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 242 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكس بنج بي7 موديل 2027

اكس بنج بي7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج بي7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج بي7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .