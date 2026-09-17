يسرا تهنئ لميس الحديدي على جائزة قمة الإعلام العربي

هنأت الفنانة يسرا، الاعلامية لميس الحديدي، بالفوز بجائزة قمة الإعلام العربي عن برنامجها “الصورة”.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي: “ألف مبروك حبيبتي على جائزة قمة الاعلام العربي .. جايزة ليها قيمة كبيرة من سمو الشيخة لطيفة بتأكد مهنيتك واحترافك العظيم .. ألف مبروك ودايما في نجاح”.

وهنأ الإعلامي تامر أمين الإعلامية لميس الحديدي، بعد حصولها على جائزة أفضل برنامج اجتماعي تلفزيوني عن برنامج «الصورة»، وذلك خلال منتدى الإعلام العربي في دبي.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع «النهار»، أن الجائزة تعد تكريمًا مهمًا للإعلام المصري بصفة عامة، ولشبكة تلفزيون النهار، وكذلك للإعلامية لميس الحديدي، مشيرًا إلى أن برنامج «الصورة» يقدم تحليلًا اجتماعيًا يوميًا لمعظم الأحداث التي تشهدها مصر والوطن العربي والعالم، بصورة شاملة ودقيقة ومحترمة.