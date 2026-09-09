تامر أمين يشيد بتعامل عمال الدليفري مع لص: «القانون ياخد مجراه»

أشاد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج «آخر النهار»، بطريقة تعامل مجموعة من عمال الدليفري مع شخص سرق دراجة نارية خاصة بأحد زملائهم، مؤكدًا أن المجموعة اختارت تسليمه للشرطة بدلًا من الاعتداء عليه.

وأوضح تامر أمين أن عمال الدليفري تمكنوا من العثور على الدراجة النارية واللص، لكنهم لم يضربوه أو يسبوه، وإنما اصطحبوه معهم وسلموه للشرطة.

وأكد أن هذا التصرف يعكس الرقي في التعامل، والابتعاد عن الانتقام الانفعالي، مشيرًا إلى أن استعادة الحق لا تعني أن يعاقب المواطن بنفسه الشخص المتهم بالسرقة.

وقال: «أنا خلاص المكنة بتاعتي رجعت لي، والراجل ده حرامي لازم يتحقق معاه وياخد جزاءه، فمش دوري أنا أعاقب».

وأضاف أن هناك جهات مسؤولة عن العقاب، وهي القانون والشرطة، موضحًا أن هذا الموقف يثبت أن الرقي والاحترام لا يرتبطان بالمستوى الاجتماعي أو المادي أو التعليمي.

وتابع: «أوعى تحكم على حد من فلوسه أو مظهره أو تعليمه أو مستواه الاجتماعي، احكم عليه من فعله وسلوكه ورد فعله كمان عند الغضب».

وقارن تامر أمين بين هذا الموقف وواقعة أخرى تعرض فيها شخص متهم بسرقة كراتين للاعتداء والضرب من جانب عدد من الأشخاص، موضحًا أن من اعتدوا عليه تم ضبطهم والتحقيق معهم بتهمة الاعتداء، إلى جانب ضبط المتهم بالسرقة.

وشدد على أن ضبط المتهم وتسليمه للشرطة هو التصرف الصحيح، محذرًا من أن الانفعال والانتقام قد يؤديان إلى ضياع حق الشخص نفسه ودخوله في مشكلة قانونية.