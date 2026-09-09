انتقاما من طليقته.. أب يقـ ـتل طفلته التي لم تتجاوز الـ 4 سنوات بدمياط

واقعة مأساوية هزت القلوب، وشهدتها مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، حيث أقدم أب على قتل طفلته التى لم تتجاوز الـ٤ سنوات لخلافات بينه وبين طليقته أم الطفله.

كان قد تلقي اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط إخطارا يفيد بقيام اب يدعى عبدلله ش، مقيم بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بطعن طفلته وتدعى كارما ٤ سنوات، باله حادة ووفاتها على الفور.

وعلى الفور ، انتقلت قوة امنيه من مركز شرطه فارسكور برئاسه المقدم اشرف الراعى رئيس مباحث مركز فارسكور ومعاونيه النقيب يوسف الدمياطى والنقيب مصطفى الملاحى، والقوة المرافقه لهم من ضبط الجانى في اقل من ساعه من ارتكاب الجريمه.

وتبين أن الجانى ، اقدم على قتل طفلته بعد أن قام باصطحابها لقضاء وقت معها ، لتنتهي الواقعة بمقتلها في مشهد مؤلم ومفجع.

تم تحري محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة واحاله الواقعه إلى النيابه العامه لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



