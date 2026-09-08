حملة مكبرة للنظافة والإنارة والتجميل بقريتي الشيخ ضرغام وكفر حميدو

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية بقرية الشيخ ضرغام وكفر حميدو، لمتابعة أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإنارة والتجميل، والتي نُفذت بالتعاون مع حزب مستقبل وطن .

رافق محافظ دمياط خلال الجولة، الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والنائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، والأستاذ وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابع محافظ دمياط خلال الجولة ما تم تنفيذه من أعمال الحملة، والتي شملت رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بكورنيش النيل وعدد من الشوارع، و أعمال تزيين سور الوحدة الصحية، وتركيب ٥٠ كشاف إنارة، كان المحافظ قد وجه بتوفيرها لدعم الطرق الأكثر احتياجًا وانارة طريق المقابر.

وخلال جولته ، تفقد محافظ دمياط مدرسة الشيخ ضرغام الابتدائية، حيث تابع فعاليات مبادرة «مدرستي عنواني»، وما تم تنفيذه من أعمال التزيين والتجميل والتشجير داخل المدرسة، ووجه بتوفير عمال من الوحدة المحلية للمشاركة في أعمال نظافة المدرسة، لحين توفير العمالة اللازمة بها.

واستمع محافظ دمياط، خلال جولته، إلى آراء المواطنين ومطالبهم، ووجه بسرعة التعامل معها، حيث أصدر توجيهاته بقياس وتثبيت جهد التيار الكهربائي بمنطقة الفلايلة والزقازقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين واستقرار الخدمة بالمنطقة.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة منظومة النظافة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بمختلف قرى ومدن المحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على الارتقاء وتحسين المظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع احتياجات المناطق المختلفة.