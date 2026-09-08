30 طائرة جديدة إيرباص.. صفقة تاريخية لـ إيركايرو بمعرض العلمين

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، مراسم توقيع شركة «إير كايرو» عقدًا لضم 30 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A320neo»، بما يدعم تنمية أسطول الشركة ورفع قدراتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال أول أيام فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، وتتجسد الشراكة المصرية الفرنسية في قطاع النقل الجوي بخطوة جديدة، بحضور إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، ومارك برايسون-ريتشاردسون، سفير بريطانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات قطاع الطيران المدني وممثلي شركة «إيرباص»، حيث وقّع العقد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة «إير كايرو»، وجابرييل سيميلاس، رئيس شركة «إيرباص» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور فاوتر ڤان ورش، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي بشركة «إيرباص».

ويأتي التعاقد ضمن خطة «إير كايرو» لتنمية أسطولها وزيادة طاقتها التشغيلية، من خلال التوسع في امتلاك الطائرات إلى جانب الطائرات العاملة بنظام التأجير، بما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة أسطولها وتنفيذ خططها للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن التعاقد على الطائرات الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو «إير كايرو»، ويعكس توجه قطاع الطيران المدني المصري نحو تنمية القدرات التشغيلية للشركات ورفع كفاءة أساطيلها، بما يتواكب مع الطلب المتنامي على النقل الجوي.

وأوضح الحفني أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل الجوي ودعم خطط تنشيط الحركة الجوية والسياحية، من خلال توسيع نطاق الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح آفاق جديدة أمام حركة الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار وزير الطيران إلى أن زيادة الأسطول تمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات الطيران من مواكبة نمو الطلب وتعزيز حضورها في الأسواق المستهدفة، بما يدعم تنافسية قطاع الطيران المدني ويخدم مستهدفات الدولة في تنمية الحركة السياحية.

ومن جانبه، أكد فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، أن التعاقد الجديد يعكس قوة الشراكة المصرية الفرنسية في مجال الطيران المدني، ويجسد تنامي التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الجوي بالبلدين، مشيرًا إلى أن اختيار «إير كايرو» لطائرات «A320neo» يعكس ثقتها في كفاءة حلول «إيرباص» وقدرتها على تلبية احتياجات مرحلة النمو المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة «إير كايرو»، أن التعاقد يمثل محطة جديدة ضمن استراتيجية الشركة لتنمية أسطولها وتوسيع نطاق أعمالها، موضحًا أن الجمع بين الطائرات المملوكة للشركة والطائرات العاملة بنظام التأجير يوفر مرونة تشغيلية أكبر في إدارة الأسطول والاستجابة لتغيرات الطلب.

وأشار إلى أن طائرات «A320neo» ستوفر سعة إضافية تدعم زيادة معدلات التشغيل وفتح وجهات جديدة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على السفر من وإلى مصر ويدعم حركة السياحة والنقل الجوي.

ومن جانبه، أكد جابرييل سيميلاس أن أول استحواذ مباشر لـ«إير كايرو» على طائرات «A320neo» يعكس ثقة الشركة في هذا الطراز وقدرته على تلبية متطلبات مرحلة النمو المقبلة، لما يتمتع به من كفاءة تشغيلية ومرونة تتناسب مع خطط الشركة.

ويتميز طراز «A320neo» بكفاءة تشغيلية مرتفعة، مع خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنحو 20% مقارنة بالجيل السابق من طائرات «إيرباص»، إلى جانب مرونته التشغيلية وتصميم المقصورة الذي يوفر مستويات مناسبة من الراحة والسعة ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

وتأتي خطة زيادة أسطول «إير كايرو» ضمن استراتيجية متكاملة لإدخال طائرات حديثة ورفع كفاءة الأسطول، بما يسهم في خفض متوسط عمره إلى نحو 5.5 سنة، مع استهداف الوصول بحجم الأسطول إلى 82 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، بالتوازي مع تنمية شبكة الوجهات وزيادة معدلات التشغيل.