هل المتوفى في انهيار عقار يُعد من الشهداء؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول زوجها المتوفى منذ 32 يومًا في حادث انهيار عقار أثناء عمله، وما إذا كان يُرجى له أجر الشهداء مع ما كان يتمتع به من حسن خلق وعبادة.

هل المتوفى في انهيار عقار يُعد من الشهداء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مفهوم الشهادة في الإسلام واسع، وليس مقتصرًا على من يُقتل في سبيل الله فقط.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من بين أصناف الشهداء من يموت بسبب الهدم، وهو ما ينطبق على من يتوفى نتيجة انهيار مبنى، مؤكدًا أن هذا من رحمة الله وفضله بعباده.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء، السائلة، إلى الصبر والاحتساب، مبينًا أن الحزن الطبيعي على الفقد لا حرج فيه، لكن المطلوب هو الرضا بقضاء الله والثقة في رحمته، مع الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، سائلاً الله أن يلهمها الصبر والسلوان.