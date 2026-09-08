تصعيد جديد في جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية متكررة على النبطية الفوقا

شهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، بعدما جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على بلدة النبطية الفوقا، في محافظة النبطية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، ونقلته سكاي نيوز عربية.

ويأتي القصف في ظل توتر متصاعد تشهده مناطق الجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم الترتيبات الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن النبطية ومحيطها باتا من أبرز المناطق التي تشهد نشاطًا عسكريًا متكررًا، بالتزامن مع غارات طالت بلدات أخرى في جنوب لبنان. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت خلال الساعات الماضية بتنفيذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوقا وعربصاليم ومناطق أخرى، فيما تحدثت تقارير عن أضرار مادية كبيرة جراء القصف.

وتأتي الغارات الجديدة بعد يوم دامٍ في الجنوب، إذ أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصًا، بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية على بلدة كفررمان، إضافة إلى سقوط مسعفين في ضربة استهدفت مركبة تابعة لجهة إسعافية. كما طالت الغارات مناطق أخرى في محيط النبطية، وسط تحذيرات لبنانية من اتساع نطاق التصعيد.

وتعكس التطورات المتلاحقة هشاشة الوضع الأمني في جنوب لبنان، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات بشأن تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وصف التصعيد الإسرائيلي الأخير بأنه «تصعيد خطير»، معتبرًا أن استهداف مناطق ومنشآت مدنية يمثل تجاوزًا للتهدئة القائمة.

ومع تجدد الغارات على النبطية الفوقا خلال فترة زمنية قصيرة، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة المواجهات، في وقت تحاول فيه الأطراف الإقليمية والدولية منع الجنوب اللبناني من الانزلاق إلى جولة جديدة واسعة من القتال. وتبقى التطورات الميدانية مرهونة بما ستشهده الساعات المقبلة، خصوصًا مع استمرار الضربات الإسرائيلية والتحركات العسكرية المتبادلة في المنطقة.