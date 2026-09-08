القبض على لصوص سرقوا كابلات الكهرباء من أعمدة الإنارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإشعال النيران بكابلات كهرباء لسرقة المعادن من داخلها بالجيزة .







بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المُشار إليه (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتهما كابلات من أعمدة الإنارة وصهرها للحصول على النحاس من داخلها على النحو المُشار إليه ، وأضافا بتصرفهما فى النحاس المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما سئ النيه (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) "أمكن ضبطه" ، وضُبط بحوزته (كمية من الأسلاك النحاسية المستولى عليها).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.













