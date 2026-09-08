جوجل تحذر من تراجع جودة نتائج البحث في أوروبا بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي

حذرت شركة جوجل من أن التغييرات التي أدخلتها على نتائج محرك البحث في أوروبا، استجابةً لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ستؤدي إلى تراجع جودة تجربة المستخدم وارتفاع التكاليف على الشركات الأوروبية، ووصفتها بأنها أكبر خفض في جودة خدمات البحث خلال تاريخها الممتد 29 عامًا.

وقالت جوجل إنها بدأت تطبيق تعديلات كبيرة على طريقة عرض نتائج البحث في أوروبا للامتثال لـقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ومنعها من تفضيل خدماتها على حساب المنافسين.

وبموجب التغييرات الجديدة، ستحصل خدمات البحث المتخصصة، مثل مواقع مقارنة الأسعار والحجوزات Expedia وBooking.com، على مساحة أكبر في نتائج البحث، بينما ستتراجع المعلومات المباشرة التي تظهر عن الشركات المحلية.

وستعرض جوجل محرك بحث متخصصًا واحدًا في أعلى صفحة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، فيما ستظهر أسفلها قوائم للفنادق وشركات الطيران والمطاعم، مع إزالة بعض الخصائص، بينها الأسعار والحجوزات الفورية.

وقالت جوجل إن هذه التغييرات قد تضر بالشركات الأوروبية، مشيرة إلى أن تعديلات سابقة أجرتها امتثالًا للقانون أدت إلى انخفاض حركة الزيارات والحجوزات المباشرة المجانية إلى الشركات الأوروبية بنسبة 30%.

وأضافت أن اختبارات أجرتها على ملايين المستخدمين في أوروبا أظهرت استياءً ملحوظًا، إذ اضطر المستخدمون في كثير من الحالات إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى النتائج التي يبحثون عنها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تغريم جوجل 460 مليون يورو (534 مليون دولار) في يوليو الماضي بسبب تفضيل خدماتها في نتائج البحث المتعلقة بالتسوق والفنادق والنقل والرياضة، في انتهاك لقانون الأسواق الرقمية. ومنحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة 60 يومًا للامتثال، مع إمكانية فرض غرامات دورية تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو على جوجل بسبب قيود قالت المفوضية إنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين مجانًا إلى عروض أرخص على متاجر أو مواقع منافسة.

وبذلك بلغت إجمالي الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل في قضايا مكافحة الاحتكار نحو 10.38 مليار يورو على مدى قرابة عقدين، فيما أثارت هذه العقوبات انتقادات من مسؤولين أمريكيين، بينهم الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية.