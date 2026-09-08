قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الزيادة السنوية إلى انتهاء العقد.. خريطة طريق جديدة للإيجار القديم
100 طائرة و50 عرضًا جويًا.. اللواء نصر سالم يكشف أهمية معرض العلمين للطيران والفضاء
نيويورك تنشر 170 ألف وثيقة عن تلوث الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر
متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟.. أمين الإفتاء يوضح
سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف أمام سموحة في الشوط الأول
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مبعوث كينيا تعزيز التعاون في التصنيع الأخضر
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون
سفيان أمرابط يعلن عدم تمثيل المغرب مجددًا بسبب محمد وهبي
18.5 ألف نازح في 72 ساعة جراء تصاعد القتال غربي اليمن
تشكيل إنتر ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جيش الاحتلال: لن نسمح بتهديدات وجودية.. وقدرات إيران ومحورها تضررت بشدة
تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوجل تحذر من تراجع جودة نتائج البحث في أوروبا بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

حذرت شركة جوجل من أن التغييرات التي أدخلتها على نتائج محرك البحث في أوروبا، استجابةً لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ستؤدي إلى تراجع جودة تجربة المستخدم وارتفاع التكاليف على الشركات الأوروبية، ووصفتها بأنها أكبر خفض في جودة خدمات البحث خلال تاريخها الممتد 29 عامًا.

وقالت جوجل إنها بدأت تطبيق تعديلات كبيرة على طريقة عرض نتائج البحث في أوروبا للامتثال لـقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ومنعها من تفضيل خدماتها على حساب المنافسين.

وبموجب التغييرات الجديدة، ستحصل خدمات البحث المتخصصة، مثل مواقع مقارنة الأسعار والحجوزات Expedia وBooking.com، على مساحة أكبر في نتائج البحث، بينما ستتراجع المعلومات المباشرة التي تظهر عن الشركات المحلية.

وستعرض جوجل محرك بحث متخصصًا واحدًا في أعلى صفحة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، فيما ستظهر أسفلها قوائم للفنادق وشركات الطيران والمطاعم، مع إزالة بعض الخصائص، بينها الأسعار والحجوزات الفورية.

وقالت جوجل إن هذه التغييرات قد تضر بالشركات الأوروبية، مشيرة إلى أن تعديلات سابقة أجرتها امتثالًا للقانون أدت إلى انخفاض حركة الزيارات والحجوزات المباشرة المجانية إلى الشركات الأوروبية بنسبة 30%.

وأضافت أن اختبارات أجرتها على ملايين المستخدمين في أوروبا أظهرت استياءً ملحوظًا، إذ اضطر المستخدمون في كثير من الحالات إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى النتائج التي يبحثون عنها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تغريم جوجل 460 مليون يورو (534 مليون دولار) في يوليو الماضي بسبب تفضيل خدماتها في نتائج البحث المتعلقة بالتسوق والفنادق والنقل والرياضة، في انتهاك لقانون الأسواق الرقمية. ومنحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة 60 يومًا للامتثال، مع إمكانية فرض غرامات دورية تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو على جوجل بسبب قيود قالت المفوضية إنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين مجانًا إلى عروض أرخص على متاجر أو مواقع منافسة.

وبذلك بلغت إجمالي الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل في قضايا مكافحة الاحتكار نحو 10.38 مليار يورو على مدى قرابة عقدين، فيما أثارت هذه العقوبات انتقادات من مسؤولين أمريكيين، بينهم الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية.

جوجل أوروبا الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب الشركات الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ارتفاع أسعار الذهب في شهر سبتمبر

ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

5746 مقرأة و6365 حلقة تحفيظ.. إنجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خلال أسبوع

دار الإفتاء

دار الإفتاء تطلق حملة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بالاستخدام الرشيد

الغيبة والنميمة

ما حكم مخالطة من يغتبون الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد