الشرقاوي في عيد الفلاح: لا نحتاج لتكريمه بالكلمات.. بل لسياسات تنصفه بالفعل

تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي عضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة إلى جموع الفلاحين والمزارعين المصريين بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التقدير لكل من يعمل في الأرض ويشارك في توفير غذاء المصريين والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.

وقال الشرقاوي: “كل عام والفلاح المصري بخير، وكل التحية والتقدير لكل يد مصرية تزرع وتحصد وتعمل من أجل أن يصل الغذاء إلى كل بيت مصري”.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الفلاح يجب ألا يقتصر على التهنئة وتكريم أصحاب الأرض، وإنما يجب أن يكون مناسبة حقيقية لمراجعة السياسات الزراعية والاستماع إلى مشكلات الفلاح والعمل على حلول عملية ومستدامة لها.

خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري

وأكد الشرقاوي أن الفلاح هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الزراعي لن تتحقق بالشعارات، وإنما من خلال سياسات تجعل الزراعة نشاطًا اقتصاديًا قادرًا على الاستمرار والنمو.

وقال: “في عيد الفلاح، لا نحتاج إلى تكريمه بالكلمات بقدر ما نحتاج إلى سياسات تنصفه بالفعل.”

وأوضح أن الفلاح يواجه أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات والعمالة والطاقة، إلى جانب تحديات التسويق وتقلبات الأسعار، وهو ما يستوجب وضع منظومة متكاملة تضمن له مستلزمات إنتاج مناسبة، وسعرًا عادلًا لمحصوله، وسوقًا مستقرة، وعائدًا اقتصاديًا يحافظ على استمراره في الزراعة.

وشدد الشرقاوي على أن حماية الرقعة الزراعية لا يمكن أن تنفصل عن حماية الفلاح نفسه، مؤكدًا أن أفضل وسيلة للحفاظ على الأرض هي أن يشعر صاحبها بأن زراعتها تحقق له حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لأسرته.

وطالب بضرورة دعم التعاونيات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وتحسين سلاسل التسويق والتصنيع الزراعي، بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل ورفع دخل المزارع.

