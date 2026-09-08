قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أدمن صفحة لبيع الشهادات المزورة على الفيس بوك
القبض على 3 عاملين بجراج عطلوا حركة المرور بالدقي
7 رعاة و400% زيادة.. الزمالك يكشف تطورات ملف الرعاية
تصعيد مع تل أبيب.. 12 دولة غربية تتجه لتقييد تجارة المستوطنات الإسرائيلية
ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر ختام الثلاثاء 8 سبتمبر
رئيس الوزراء متابعًا العمل بـ"رأس الحكمة": تذليل العقبات لدفع التنمية بالساحل الشمالي
اشتريها خلال ساعات.. القائمة النهائية لأسعار السلع التموينية بمنافذ التموين
الأهلي ينعى أحمد عبد الباقي
السعودية وروسيا تشددان على حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات المائية الدولية
الإحصاء : 14.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال النصف الأول من 2026
بريطانيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتفرض عقوبات جديدة
الطيران اليمني يضرب تعزيزات حوثية متجهة إلى الوازعية بمحافظة تعز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القمة الثلاثية تعكس قوة الشراكة المصرية القبرصية اليونانية

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدول الثلاث، وتؤكد نجاح آلية التعاون المشترك في ترسيخ نموذج فاعل للتنسيق الإقليمي وتحقيق المصالح المتبادلة.

التعاون الثلاثي.. نموذج للتنسيق الإقليمي

وقال طاهر  في تصريحات له اليوم إن تأكيد الرئيس السيسي أن آلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجاً يُحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي، يعكس الرؤية المصرية القائمة على تعزيز الشراكات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

وأشار إلى أن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث يمثل أهمية متزايدة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصة مع تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار في شرق المتوسط.

القضية الفلسطينية في صدارة رسائل القمة

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القمة وجهت رسائل سياسية واضحة بشأن أهمية التوصل إلى تسويات شاملة للأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل موقفاً ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رفض التهجير ودعم وقف إطلاق النار

ولفت طاهر إلى أهمية الموقف المشترك لقادة الدول الثلاث بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم جهود وقف إطلاق النار.

واعتبر أن توافق المواقف المصرية والقبرصية واليونانية يعكس إدراكاً مشتركاً لخطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، ويؤكد الحاجة إلى تكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية.

وأضاف أن دعم وحدة الدولة السورية وسلامة الأراضي اللبنانية يأتي في إطار رؤية أوسع للحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز مقومات الاستقرار الإقليمي.

الطاقة والغاز.. فرص جديدة للتعاون

وأكد النائب محمود حسين طاهر أن التعاون الاقتصادي وملف الطاقة يمثلان أحد أبرز محاور الشراكة بين مصر وقبرص واليونان، خاصة في ضوء ما جرى طرحه بشأن تصدير الغاز الطبيعي القبرصي عبر البنية التحتية المصرية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات من شأنه تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن دعم أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة للدول الثلاث.

تحويل مخرجات القمة إلى مشروعات ملموسة

وشدد طاهر على أن الاستفادة الحقيقية من نتائج القمة تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ومشروعات وبرامج تعاون ملموسة، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والأمن والتكنولوجيا والبنية التحتية.

واختتم بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل دورها الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وتوسيع دوائر التعاون الدولي، وترسيخ شراكاتها مع الدول الصديقة، بما يعزز الأمن والتنمية ويحافظ على المصالح الوطنية المصرية.

القمة الثلاثية الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

ترشيحاتنا

تشميع مطعم

غلق وتشميع مطعم بشبين الكوم بعد ضبط طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

محافظ الغربية

محافظ الغربية يسلم 4 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

أعمال الصيانة

محافظ القليوبية يتابع أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس بكفر شكر وبنها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

بالصور

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

لو طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة.. 7 أفكار سريعة ومشبعة

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد