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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تواصل لقاءاتها مع أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للارتقاء بمستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، ومناقشة سبل تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ومن بينها الموافقة على تخصيص منفذ سلع مخفضة لصالح ائتلاف شباب الكفاح، ودراسة طلب الالتماس والتظلم المقدمة من عدد من معلمات الفرافرة، بالإضافة إلى بعض الطلبات المقدمة لدعم بعض المستثمرين بالداخلة.

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