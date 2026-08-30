قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والصين.. تحالف اقتصادي في قلب التحولات الإقليمية وتعزيز التعاون والإستثمار
خسرت أصدقائي بعد فقدان بصري.. مارك مراد يكشف قصة اختراع تطبيق لمساعدة المكفوفين
هشام إبراهيم يحسم الجدل حول قناة السويس ومقايضة الديون: لا طرح أو رهن للأصل السيادي
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 52 مصابا و 38 قتيلا
ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير برام الله
إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات
10 مليارات دولار استثمارات وأكثر من 3000 شركة.. كيف يمكن لمصر تعظيم الشراكة مع الصين؟
خبير اقتصادي يحسم الجدل حول مبادلة الديون: قناة السويس ليست ضمن الطروحات الحكومية
حالة اختناق واحدة.. الصحة: السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة
أمين الفتوى: النبي لم يأمر بالختان ولم يفعله ببناته
لينكات مزيفة.. سقوط عصابة نصبت على عملاء البنوك فى 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث التضامن يكشف موعد قرعة حج الجمعيات

حج
حج

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، عن أنه غدا يتم غلق بابا التقديم لحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسهولة ويسر.

وتابع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط التالية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط “بعد إعلان نتيجة القرعة”، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي علي بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة “أصلي – احتياطي بنسبة 30%” على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأوضح عبد الموجود، أن العضو سيلتزم بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، وسيتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

واشار إلى أن القرعة الالكترونية العلنية على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2016. 

التضامن وزارة التضامن الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الكهرباء

لترشيد استهلاك الكهرباء.. إجراءات عاجلة لتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط المديونيات

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

رئيس «الاستعلامات» لراديو النيل: مصر انتصرت في معركة الإرهاب وتمضي بخطوات واثقة في معركة التنمية

وفاة ياسمين سيف الله أبو النجا

وفاة ياسمين أبوالنجا بأزمة قلبية.. وتضامن كبير من المهندسين مع والدها

بالصور

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد