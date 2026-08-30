متحدث التضامن يكشف موعد قرعة حج الجمعيات

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، عن أنه غدا يتم غلق بابا التقديم لحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسهولة ويسر.

وتابع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط التالية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط “بعد إعلان نتيجة القرعة”، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي علي بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة “أصلي – احتياطي بنسبة 30%” على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأوضح عبد الموجود، أن العضو سيلتزم بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، وسيتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

واشار إلى أن القرعة الالكترونية العلنية على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2016.