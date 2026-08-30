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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«بحبك حب رهيب».. سيدة مسنة تفاجئ محمد رمضان في مراسي بقبلة وصور تذكارية

محمد رمضان والسيدة
محمد رمضان والسيدة
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان محمد رمضان أثناء لقائه بسيدة مسنة في مراسي.

وأعربت السيدة عن حبها الشديد لمحمد رمضان، قائلة له: «بحبك حب رهيب»، قبل أن تفاجئه بتقبيله على خده والتقاط صور تذكارية معه.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع معبرين عن إعجابهم بالموقف العفوي بين محمد رمضان والسيدة.

ومن ناحية أخرى كشف المخرج بيتر ميمي عن قناة عرض مسلسل «عشماوي»، بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر طرحه ضمن دراما الموسم الرمضاني 2027.

ونشر بيتر ميمي صورة للفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «ششششش.. عزرائيل حضر، عشماوي على قناة MBC في رمضان 2027».

عودة محمد رمضان للدراما الرمضانية

ويمثل مسلسل «عشماوي» عودة محمد رمضان إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 أعوام، منذ مشاركته في بطولة مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2023.

وكان مسلسل «جعفر العمدة» قد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب ومنة فضالي.

الفنان محمد رمضان مراسي مسلسل «عشماوي» بيتر ميمي محمد رمضان

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