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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر عبدالعزيز يكشف تفاصيل دار إقامة كبار الفنانين: «المكان فعلاً فندقي»

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز
يارا أمين

نشر الفنان عمر عبدالعزيز فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارته لدار إقامة كبار الفنانين، كاشفًا عن تفاصيل المكان والخدمات المقدمة للمقيمين به.

وقال عمر عبدالعزيز خلال الفيديو إنه حرص على زيارة الدار لسببين، أولهما الاطمئنان على عدد من الفنانين الذين وصفهم بأنهم «صحاب فضل عليه بعد ربنا»، إلى جانب زيارة فنانين آخرين لا يعرفهم بشكل شخصي، لكنه أراد الاطمئنان عليهم.

وأضاف أنه كان يعتقد قبل زيارته أن الدار مكان عادي، لكنه فوجئ بمستوى التجهيزات والخدمات، قائلًا: «المكان فعلاً فندقي»، موضحًا أن الدار توفر إقامة ورعاية طبية كاملة، إلى جانب الطعام والشراب، وصالة ألعاب رياضية ومكتبة، فضلًا عن مختلف وسائل الرعاية والعناية بكبار السن.

ووجه عمر عبدالعزيز الشكر لكل من ساهم في إنشاء ودعم المشروع، وعلى رأسهم الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والدكتور أشرف زكي، والفنان محمد عبدالغفار، مشيدًا بدور الأخير في رعاية المقيمين بالدار، قائلًا إنه «مكرس وقته كله للدار من الصبح لبليل» ولا يتركهم بحاجة إلى أي شيء.

الفنان عمر عبدالعزيز دار إقامة كبار الفنانين عمر عبدالعزيز الشيخ سلطان القاسمي الدكتور أشرف زكي الفنان محمد عبدالغفار

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