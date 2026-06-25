عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي

كشف الفنان عمرو عبد العزيز عن مشاعر إنسانية صادقة تجاه فكرة الزواج وتكوين الأسرة، مؤكدًا أنه يعيش حالة من التأمل بين الحين والآخر حول القرارات التي اتخذها في حياته، وذلك من خلال منشور عبر خاصية "الستوري" على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال عمرو عبد العزيز في منشوره: "ساعات بقعد أفكر وأقول إني مش غلطان إني متجوزتش وماخدتش الخطوة دي، وكده برنس في نفسي ومش شايل هموم أو وجع قلب"، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تراوده في بعض الأوقات ويشعر معها بالرضا عن اختياراته الشخصية.

وأضاف أنه في أوقات أخرى يراوده شعور مختلف تمامًا، حيث يفكر أن العمر يمضي سريعًا، وكان من الممكن أن يكون لديه ابن يشاركه تفاصيل الحياة اليومية ويخرج معه ويمزح معه، أو ابنة صغيرة تدلله وتغار عليه وتمنحه مشاعر الأبوة التي يتمناها الكثيرون.

وأوضح الفنان أن هذه الأفكار المتناقضة تأتي إليه من وقت لآخر، بين الاقتناع بحياته الحالية والشعور بأن الأسرة والأبناء كان من الممكن أن يضيفوا جانبًا مختلفًا ومميزًا إلى حياته، إلا أنه في النهاية يرضى بما قسمه الله له.

واختتم عمرو عبد العزيز رسالته بالتأكيد على إيمانه بقضاء الله وقدره، قائلًا إنه لا يردد في النهاية سوى: "الحمد لله على كل شيء"، مؤمنًا بأن لكل أمر حكمة إلهية قد لا يدركها الإنسان في وقتها، لكنها تكون الأفضل له في النهاية.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين حرصوا على دعمه والتعبير عن تقديرهم لصراحته وصدقه في الحديث عن مشاعره الإنسانية وتجربته الحياتية، مؤكدين أن الرضا بما كتبه الله هو أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان مهما اختلفت الظروف والاختيارات.