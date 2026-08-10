عبير عقيل: منتخب ناشئات اليد يضم بطلات شرفن مصر في المونديال

أعربت عبير عقيل، رئيس بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، عن سعادتها بتحقيق الفريق المركز الرابع في بطولة العالم، مؤكدة أن اللاعبات قدمن أداءً بطوليًا يليق باسم مصر.



وقالت عبير عقيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "منتخب ناشئات اليد يضم بطلات وليس مجرد لاعبات، لقد رفعن رؤوسنا وشرفن مصر في المونديال، وما تحقق هو نتيجة تعب وجهد كبيرين منذ العام الماضي".



وأضافت: "هذا الفريق توّج ببطولة إفريقيا، وتم تكوين جهاز فني متميز قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث بدأ العمل منذ شهر فبراير من خلال معسكرات إعداد قوية، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج".



وتابعت: "تم اختيار اللاعبات من مختلف أندية الجمهورية حتى الوصول إلى قائمة تضم 18 لاعبة مميزة. صحيح أن المركز الرابع لا يُتوج بميدالية، لكننا سعداء بوجود لاعبتين من مصر ضمن التشكيل المثالي للبطولة، وهما ملك عمرو وزينة عمرو، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الجهاز الفني والإداري".



وأشارت إلى أن المنتخب واجه سوء توفيق في بعض المباريات، رغم الأداء القوي، مؤكدة أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني يعمل بكفاءة عالية.



واختتمت تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمنظومة الرياضية، وكذلك لوزير الشباب والرياضة، مؤكدة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.