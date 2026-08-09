منتخب مصر لناشئات اليد يكتفي بالمركز الرابع في بطولة العالم

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 23-19، في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا.

وبهذه النتيجة، أنهى منتخب مصر مشواره في البطولة محتلًا المركز الرابع عالميًا، بعدما قدم أداءً قويًا وحقق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام إسبانيا بفارق هدف وحيد بنتيجة 27-26 في الدور نصف النهائي، بينما تعرض المنتخب الدنماركي للهزيمة أمام مونتينيجرو في الدور ذاته.

ورغم خسارة مباراتي نصف النهائي وتحديد المركز الثالث، قدمت ناشئات مصر مشوارًا مميزًا في البطولة، ونجحن في الوصول إلى المربع الذهبي بين أقوى منتخبات العالم.