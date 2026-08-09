الزمالك يستعد للتصعيد ضد خوان بيزيرا بسبب انقطاعه عن التدريبات.. خاص

يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك ملفًا شاملًا بشأن البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتقدم بشكوى رسمية ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة ترفض موقف اللاعب بعد انقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة، في ظل تمسك النادي بالحصول على حقوقه وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن الزمالك بدأ في تجهيز جميع المستندات التي تثبت موقفه، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المختصة حال استمرار غياب اللاعب عن التدريبات وعدم التوصل إلى حل نهائي بشأن مستقبله.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الزمالك موافقة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على إتمام انتقال خوان بيزيرا، في ظل وجود تحركات لحسم مستقبل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك حريصة على الحفاظ على حقوق النادي، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استمرار الأزمة.