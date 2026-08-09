جامعة أسوان تكشف أسباب رسوب 56٪ من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب

رد الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس جامعة أسوان، على حالة الجدل المثارة بشأن ارتفاع نسب الرسوب بين طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس جامعة أسوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن النتائج المعلنة لا تعكس أزمة خاصة بالجامعة، وإنما ترتبط بطبيعة الدراسة الطبية وصعوبة انتقال الطالب من نظام الثانوية العامة إلى التعليم الجامعي.

وتابع الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس جامعة أسوان، أن نسبة النجاح في الفرقة الأولى بكلية الطب خلال الدور الأول بلغت نحو 41%، موضحًا أن 24% من إجمالي الطلاب نجحوا بتقدير «مقبول» مع تصفية جميع المواد.