العاهل الأردني يؤكد دعم لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعمه لجهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته.

واستقبل ملك الأردن، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الأحد، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وحضر اللقاء قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

و من جانبه، بحث اللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية مع قائد الجيش اللبناني آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.



وفي وقت سابق، استضاف الأردن اجتماعا لبحث خفض التصعيد بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ضوء التعديات الإسرائيلية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا” عن مصدر رسمي قوله،: إن الاجتماع الذي عقد؛ جاء تلبية لطلب من الأشقاء في سوريا لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، وتصاعد التوترات في جنوب سوريا.