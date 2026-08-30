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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند وأوزبكستان تستهدفان رفع التجارة الثنائية لـ5 مليارات دولار بحلول 2030

الهند وأوزبكستان
الهند وأوزبكستان
أمنية رشاد الجلوي

اتفقت الهند وأوزبكستان على رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون بين نيودلهي وطشقند.

وجاء الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوزبكستان، حيث اتفق مودي والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة"، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة للشراكة الاستراتيجية بينهما.

ويستهدف البلدان زيادة التجارة بأكثر من أربعة أضعاف مستوياتها الحالية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما مليار دولار، بينما بلغ نحو 1.3 مليار دولار في عام 2025. وتسعى نيودلهي وطشقند إلى تحقيق الهدف من خلال توسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستثمارات، وإزالة الحواجز غير الجمركية، ومعالجة العقبات أمام الاستثمار والتجارة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاعات التعدين والمعادن الحيوية، والبنية التحتية، والدفاع والأمن، والزراعة، والأدوية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والتعليم، إلى جانب التعاون في الطاقة النووية المدنية.

في هذا السياق، أعلنت الهند وأوزبكستان العمل على وضع إطار طويل الأجل لتوريد اليورانيوم الأوزبكي إلى الهند، في إطار التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، بما يعزز أمن الطاقة للهند ويعمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال مودي إن البلدين سيعملان بصورة منهجية على معالجة قضايا الوصول إلى الأسواق والربط والنظم المصرفية وأنظمة المدفوعات، بما يساعد على تحقيق هدف رفع التجارة إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030. كما اتفق الطرفان على إنشاء آليات جديدة لمتابعة الشراكة، بينها مجلس تنسيق على مستوى وزيري الخارجية، ورفع مستوى اللجنة الحكومية المشتركة إلى المستوى الوزاري.

ويمثل الاتفاق توسعًا في الحضور الاقتصادي والاستراتيجي للهند في آسيا الوسطى، فيما تسعى أوزبكستان إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى.

الهند أوزبكستان التجارة الثنائية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف

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