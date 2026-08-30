موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى ملعب هيئة قناة السويس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء، وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعهما في جدول ترتيب المسابقة ومواصلة مشوارهما بشكل قوي خلال الجولات الأولى.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد هيئة قناة السويس.

صراع مبكر على النقاط

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز واستغلال المواجهة من أجل جمع أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم، خاصة مع تقارب المنافسة بين أندية الدوري المصري منذ الجولات الأولى.

فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، وذلك في إطار في الجولة الثانية من بطولة الدوري.