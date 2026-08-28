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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على الاتحاد السكندري .. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى ملعب هيئة قناة السويس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء، وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعهما في جدول ترتيب المسابقة ومواصلة مشوارهما بشكل قوي خلال الجولات الأولى.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد هيئة قناة السويس.

صراع مبكر على النقاط

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز واستغلال المواجهة من أجل جمع أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم، خاصة مع تقارب المنافسة بين أندية الدوري المصري منذ الجولات الأولى.

فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري

وكان قد نجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، وذلك في إطار في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة 45+5 نجح أحمد بلحاج في تسجيل الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا .

وسجل مروان عثمان الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد صناعة من محمد رضا بوبو.

وفي الدقيقة 77 سجل حسام حسن لاعب الاتحاد السكندري الهدف الأول لزعيم الثغر.

وسجل نيج جراديشار الهدف الثالث لصالح سيراميكا في الدقيقة 80 بعد تمريرة أحمد رمضان بيكهام له.

وخلال المباراة سيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات اللقاء وهدد مرمى الاتحاد بأكثر من فرصة لتسجيل الهدف الأول ولكن تألق الحارس وسوء الحظ وراء ضياع الفرص.

وبتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز التاسع بترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 1 ليحتل المركز الـ 15.

تشكيل الاتحاد

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: خالد مسعد - مصطفى إبراهيم - محمد مصطفى ميدو - مؤمن عوض

خط الوسط: كينيث سيماكولا - أحمد عاطف - إيزاك سافيور

خط الهجوم: جوزيف أرمولا - يسري وحيد - حسام حسن

البدلاء: على الجابري - إسلام عبد اللاه - مؤمن شريف - محمود عياد - محمد توني - محمد فخري - نور علاء - جون إيبوكا - باسكال فيري

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج  - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - ابراهيم محمد  - محمد شيكا - خالد النبرصي.

ملعب هيئة قناة السويس سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت مودرن سبورت بطولة الدوري المصري بطولة الدوري الدوري

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