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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب مع بدء تعاملات صباح اليوم السبت 29-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة دون تغيير.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وبلغ متوسط سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب درجات مستقرة دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

تعرض سعر جرام الذهب لحالة من التذبذب خلال تعاملات أمس ليفقد مايقارب من 10 جنيهات في المتوسط بعد زيادة بقيمة 20 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6465 جنيها.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 51.71 ألف جنيه

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا إلى 6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر  الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4471 دولارا للشراء و 4470 دولارا للبيع.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار مخاوف ما يُعرف بتراجع قيمة العملة، بينما تحولت أنظار المستثمرين إلى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال الأسبوع الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4,630.09 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% إلى 4,685.50 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 69.28 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,848.57 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1,334.49 دولار

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن مخاوف تراجع قيمة الدولار، إلى جانب القلق بشأن عجز الموازنة الأمريكية، لا تزال تشكل عامل دعم لأسعار الذهب على المدى المتوسط.

أسعار السبائك الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 5% الأسبوع الماضي عقب تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع مشترياتها من السندات القديمة طويلة الأجل، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، بحثًا عن مؤشرات جديدة تحدد اتجاه أسعار الذهب.

وقال وونج إن الأسواق تنتظر كلمة وارش للحصول على مزيد من الوضوح بشأن كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا أنه إذا لم يقدم رئيس البنك المركزي توجيهات محددة بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلًا، فمن المرجح أن تظل توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة دون تغيير كبير.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر حرام الذهب سعر أوقية الذهب

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