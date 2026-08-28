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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاصفة شديدة .. لحظات مرعبة أعلى جبل النور في مكة

عاصفة شديدة .. لحظات مرعبة أعلى جبل النور في مكة المكرمة
عاصفة شديدة .. لحظات مرعبة أعلى جبل النور في مكة المكرمة
علا محمد

شهدت العاصمة المقدسة اجواء مناخية استثنائية وعاصفة هوائية ورملية عنيفة ضربت قمة جبل النور في مكة المكرمة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحبس الأنفاس توثق اللحظات المرعبة التي عاشها زوار غار حراء أعلى الجبل.

وأظهرت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي  الأجواء الاستثنائية والظروف المناخية الصعبة التي واجهها الزوار فوق قمة الجبل بالقرب من غار حراء، حيث دفعهم الغبار الكثيف والرياح الهابطة القوية إلى البحث عن مخابئ وأماكن آمنة تحميهم من شدة العاصفة.


وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صاعقة برق قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة، وسط اعتقاد واسع بأن الحادثة وقعت حديثاً، ولاقي الفيديو مئات آلاف المشاهدات وأثار جدلاً واسعاً حول توقيته ومصداقيته.

وبحسب تقارير التحقق، فإن الفيديو صحيح لكنه قديم، إذ يوثق لحظة ضرب صاعقة لبرج الساعة في مكة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 خلال عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة آنذاك، وقد نشرته قناة الجزيرة عبر منصتها على "يوتيوب" في ذلك الوقت.


إعادة تداول المقطع جاءت بالتزامن مع الظروف الجوية غير المستقرة التي شهدتها مكة في أغسطس 2024، حيث أعلنت إمارة المنطقة عن أمطار رعدية وعواصف ترابية وتساقط للبرد، إضافة إلى احتمالية حدوث أعاصير قمعية، ما دفع البعض لربط الفيديو بهذه الأحداث وكأنه جديد.

العاصمة المقدسة مناخية استثنائية وعاصفة هوائية ورملية عنيفة مكة المكرمة الظروف الجوية برج الساعة في مكة

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