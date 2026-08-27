إنذار أحمر في مكة .. وأمطار رعدية وسيول وبرد على مناطق متفرقة بالسعودية

رفع المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى "الأحمر" في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، والمناطق الجبلية وأجزاء من محافظة الطائف، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومصادر السيول، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

تنبيهات متفرقة تشمل حائل والشرقية وجازان

وأصدر المركز سلسلة تنبيهات جوية شملت مناطق عدة في المملكة، تضمنت هطولات مطرية متفاوتة ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في الرؤية الأفقية.

وفي منطقة حائل، نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتتسبب بتدني الرؤية، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما توقع هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تترافق مع رياح شديدة وتساقط برد وجريان سيول، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً، ضمن نشاط سحب رعدية تتشكل على المرتفعات الغربية.

وفي المنطقة الشرقية، سجل المركز موجة حر شديدة تصل درجات الحرارة فيها إلى 47-48 درجة مئوية، تشمل عدداً من المحافظات، إلى جانب توقعات بهطول أمطار خفيفة على بعض المواقع حتى الساعة السادسة مساءً، نتيجة تداخل الكتل الحارة مع امتداد الرطوبة القادمة من الخليج.

أمطار على جازان وشرورة

وأصدر المركز إنذاراً أحمر بهطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة وتساقط برد وجريان سيول، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي منطقة جازان، نبّه المركز من أمطار متوسطة على المحافظات الجبلية تتحول إلى غزيرة، ومن أمطار متوسطة على المحافظات الساحلية، جميعها مصحوبة برياح شديدة وانعدام في الرؤية وصواعق رعدية وتساقط برد وجريان سيول، وتمتد حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما توقع هطول أمطار خفيفة على محافظة شرورة، تترافق مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، حتى الساعة الثامنة مساءً.

أتربة مثارة ورياح نشطة على القصيم

وفي منطقة القصيم، نبّه المركز من أتربة مثارة تؤثر على مدينة بريدة ومحافظات الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية والمذنب وعنيزة وعيون الجواء ومركزي الثامرية والعمار.

وأوضح أن الحالة يصاحبها رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 40 و49 كيلومتراً في الساعة، مع تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

تحذير من التقلبات الموسمية

وأشار المركز إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن التقلبات المناخية الموسمية التي تشهدها مناطق المملكة، حيث تتفاعل السحب الركامية مع الفوارق الحرارية والرياح السطحية، ما يستدعي متابعة مستمرة للتحديثات الجوية ورفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة.