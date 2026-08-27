قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مدينة العياط وقرى الوحدات المحلية ببرنشت وطهما والبليدة والمتانيا والناصرية وميت القائد والقطوري.

مدة انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن ذلك لمدة 14 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.

سبب قطاع المياه

وذكرت أن قطع المياه يأتي لتنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد قطر 1000 مم على خط المياه القائم، والمتعارض مع تنفيذ خط الانحدار الرئيسي لمشروع الصرف الصحي بقرية طهما، بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البديل.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، لتلبية احتياجاتهم من المياه فورًا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.