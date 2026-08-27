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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الوطنية للإعلام» تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بتسوية ديون ماسبيرو

«الوطنية للإعلام» تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بتسوية ديون ماسبيرو
«الوطنية للإعلام» تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بتسوية ديون ماسبيرو
أ ش أ

وجه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لتوجيهه بتسوية ملف ديون اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، والتي تبلغ قيمتها 88.3 مليار جنيه.

وذكر مجلس الهيئة، في بيان شكر أصدره اليوم الخميس،: «شكرًا فخامة الرئيس»، مؤكدًا تقديره لتوجيه الرئيس السيسي بتسوية ملف ديون ماسبيرو.

وأضاف البيان أن توجيه ورعاية الرئيس كانا الأساس في التوصل إلى هذا الحل، واصفًا إياه بأنه خطوة تاريخية نحو معالجة الأوضاع المالية للهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد مجلس الهيئة أن دعم الرئيس لإعلام الخدمة العامة، وحرصه على حل مشكلات الإعلام الوطني، بما يسهم في الوصول إلى التميز المهني والاستدامة المالية، سيظل محل تقدير وامتنان أسرة ماسبيرو والعائلة الإعلامية المصرية.

مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الرئيس عبدالفتاح السيسي تسوية ملف ديون اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»

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