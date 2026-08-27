بشرى للملايين.. صرف معاشات سبتمبر 2026 ورابط الاستعلام

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ صرف معاشات شهر سبتمبر2026 خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يترقب الملايين من اصحاب المعاشات والمستفيدين ، صرف معاشات سبتمبر خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد .

معاشات شهر سبتمبر 2026

ويترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، والتي تُصرف بنفس الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من أول أيام الشهر المقبل، من ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر2026 اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، ويستمر صرف المستحقات على مدار الشهر، وفقا للموعد المحدد لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

ويتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون من صرف مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف والجهات المخصصة لذلك، وفقا للوسيلة التي يستخدمها كل مستفيد.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2026

وفرت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي «ATM».

-مكاتب البريد المصري.

-فروع البنوك المشاركة في منظومة صرف المعاشات.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2026

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش وبيانات الصرف عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغطهنــــــــــــــــــــــــــا.

-إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

-الضغط على زر «عرض» لمعرفة قيمة المعاش وتفاصيل الاستحقاق.

زيادة المعاشات 2026

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضى. ونشرت الجريدة الرسمية شهر يونيو الماضى نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

أزمة صرف المعاشات

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك أزمة حقيقية ومستمرة تواجه بعض مستحقي المعاشات، خاصة في قطاعي معاشات الورثة والعجز الطبي، جراء استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية الكاملة لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 7 أشهر دون حلول جذرية.

وأوضح أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى بشأن صرف مبالغ جزئية لا تفي بمتطلبات المعيشة، مشيراً إلى حالات يتقاضى فيها المستحقون 1700 جنيه فقط من أصل 4000 جنيه، بينما توقفت مستحقات آخرين تماماً.

وأشار إلى الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات أن الأزمة تضاعفت مع اضطرار المواطنين للسفر إلى مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ملفاتهم، ليصطدموا بفقدان أوراقهم واضطرارهم لإعادة تقديمها وإعادة الدورة المستندية من البداية، وهو ما يمثل عبئاً مالياً وجسدياً كبيراً على كبار السن وذوي الإعاقة.